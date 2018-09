Des jeunes abandonnés bientôt expulsés

Sans aucun financement, les deux maisons du squat vivent des dons d’habitants de la région et de leur bienveillance. " Tous les jours, des bénévoles citoyens viennent apporter des courses, faire des animations, emmener des jeunes faire du sport ou des activités culturelles en ville. On compte une trentaine de bénévoles très actifs, et d’autres qui viennent ponctuellement." Annie, bénévole au squat depuis sa création il a 1 an, est très soucieuse de l’épanouissement de ces réfugiés, qui ont tous eu un parcours très difficile pour arriver ici. Au delà de leurs besoins vitaux et de leur sécurité, elle s’inquiète de leur accès à la scolarisation: "ils sont très désireux d’apprendre" . Alors, avec d’autres personnes, elle se bat pour les intégrer dans des écoles ou des formations. "Cette année on en a scolarisé 17. On espère encore en placer un certain nombre d’ici la fin de l’année" .



C’est écrit dans la Convention internationale des droits de l’enfant: les établissements scolaire n’ont pas le droit de prendre en compte la situation administrative d’un enfant pour l’inscrire. La difficulté est de trouver des places vacantes dans une école en cours d’année et d’orienter les jeunes selon leur niveau, une procédure qui peut être très longue.

En attendant, des bénévoles proposent des cours de français, de maths, d’instruction civique et de géographie au sein même du squat. Un peu plus loin, des associations gèrent l’UPC, une université populaire gratuite dans le même objectif, avec un public plus large (notamment des familles). Elle vit elle aussi de dons et de bénévolat. "Ce qu’on leur propose comme cours ici et à l’université populaire, ils y vont" , se réjouit Annie.