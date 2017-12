Éducation: entre réformes et communication

Face à cette palette de réformes concernant divers domaines éducatifs, les professeurs des écoles et autres professeurs de collèges et lycées, semblent être partagés. Si certains saluent des réformes allant " dans le bon sens ", d’autres n’hésitent pas à qualifier les idées de ce nouveau ministre de conservatrices et " trop classiques ". Nathalie Galieno, professeur d’une classe de CE2 en région centre explique: " Bien sûr il faut réagir quand on voit le niveau de la France dans le classement Pirls qui est un bon indicateur. En revanche je ne suis pas sur que revenir à une école des années '60 soit une si bonne idée que ça. Il faut se servir du virage numérique et en faire une force d’apprentissage ". Pierre-Yves Rochefond, professeur d’anglais en collège précise: " Ces réformes semblent pour le moment plus servir la communication du ministre que celle de l’école de la République ".



L’année 2018 s’annonce dans tous les cas chargée pour Jean-Michel Blanquer qui devra également gérer avec la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, la mise en place d’un nouveau système APB, créée en remplacement d'un précédent système aux nombreux dysfonctionnements. Il n'y aura alors pas de place pour la simple communication.