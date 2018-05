Incarner un chef d’entreprise de l’ESS au lycée

Le 27 mars 2018, au lycée Gay Lussac de Limoges, était organisé, une journée de sensibilisation à l'Économie Sociale et Solidaire. Cette démarche concernait quatre classes de première et terminale de la filière Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) de l’établissement. Au programme, un jeu de rôle pour découvrir le modèle de l'ESS et des rencontres avec des acteurs locaux. L’objectif, découvrir l’ESS et comprendre le métier de dirigeant ainsi que son fonctionnement.



L’événement a vu le jour à travers en partenariat entre le lycée, la MGEN, l’Économie Sociale Partenaire de l’École de la République (ESPER), les étudiants du DUT " Carrières Sociales" de Limoges et la Chambre Régionale des Entreprises d’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) de Nouvelle Aquitaine.



Concrètement, les lycéens pouvaient incarner le rôle de dirigeants d’entreprises d’une SCOP, d’une association, d’une petite SARL familiale ou encore d’une multinationale. Ils ont pu rencontrer, tout au long de la journée, différentes structures du secteur. Elles étaient plus d'une dizaine à être au rendez-vous. Les élèves ont pu voir concrètement ce que représentent et font ces organisations ainsi que saisir les valeurs humaines que promeut le secteur de l’ESS.



L’ESS a pour ces élèves potentiellement une importance quand on sait qu’il représente aujourd’hui en France 10% du PIB et plus de 12% des emplois privés. De plus le secteur devrait recruter 600.000 personnes d’ici 2020.