Menus spécial Noël: Plats

Pour réaliser ce plat atypique, il vous faut:

4 carottes de Créances

100 g de beurre normand

1/2 citron

30 g de miel de citronnier

2 zestes de citron

2 tranches de pain d'épices

gros sel, sel, poivre du moulin



Clarifier le beurre. Émietter le pain d'épices, le faire frire au beurre clarifié. Égoutter sur du papier absorbant, et, filtrer le beurre de cuisson obtenu.

Presser et récupérer le jus de citron. Peler et laver les carottes. Les tailler en biseaux et les blanchir 4 à 5 minutes. Les égoutter et poursuivre la cuisson dans le beurre de cuisson parfumé au pain d'épices. Verser le miel et le jus de citron. Remuer la poêle afin de bien enrober les carottes de miel et de beurre.

Cuire 10 à 15 minutes à feu moyen. En fin de cuisson, les carottes doivent être fondantes et brillantes.

Blanchir les zestes de citron. Les hacher finement.

Disposer les carottes glacées dans une assiette, parsemer de miettes de pain d'épices frites et de zestes de citron.