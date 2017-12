Les bienfaits du sport en salle chez les jeunes

Aujourd’hui la pratique du sport relève davantage d’un phénomène de mode que d’une véritable passion comme cela pouvait l’être avant. Cette nouvelle tendance touche plus particulièrement les jeunes qui souhaitent ressembler à tous ces influenceurs présents sur les réseaux sociaux, qui montrent fièrement leur corps musclé à travers le miroir de la salle de sport. Chez les filles, l’exercice incontournable du moment est le "squat", tout le monde en parle sur la toile. En effet pour obtenir des fesses de rêve c’est l’exercice par excellence!

Seulement au-delà de la transformation physique, qui n’est pas mauvaise en soit, le sport peut apporter aux jeunes de nombreux autres bienfaits qui ne sont pas assez mis en avant.



1. Avoir confiance en soi

La transformation physique permet aux jeunes d’être bien dans leur corps ou du moins de commencer à l’accepter. En effet le passage de l’adolescence à l’âge adulte engendre tout un tas de changements, notamment celui du corps, qui se développe et ne prend pas forcément toujours les formes que l’on espérait. Alors une fois qu’un jeune arrive à s’accepter tel qu’il est, c’est un véritable travail sur la confiance en soi qui s’opère. En cela le sport occupe une place majeure dans la vie personnelle et également professionnelle des jeunes, la confiance en soi est primordiale dans n’importe situation ou étape de leur vie.



2. Dépasser ses limites

Cet aspect du sport en salle concerne également les adultes mais plus spécifiquement les jeunes qui eux ne connaissent pas encore toutes leurs limites. La présence d’un coach incite les jeunes à se surpasser et à aller au-delà de leur zone de confort, elle est une véritable source de motivation. Le dépassement de soi ne dépend pas de la force physique mais du mental, à 90% le mental joue un rôle clé. Les coachs en salle apprennent aux jeunes à développer et utiliser cette force mentale pour aller toujours plus loin, ne pas renoncer dès que ça devient compliqué et cela leur sert dans leur vie de tous les jours.



3. Évacuer le stress

Les cours, le travail en entreprise, les disputes entre amis, les problèmes financiers peuvent être des sources de stress pour un jeune. Le sport permet d’oublier tous ces tracas le temps d’un moment et d’évacuer le stress. En effet lors d’une séance de sport la personne est tellement concentrée sur son effort physique et l’exercice qu’elle est en train de réaliser, qu’elle est moins disposée à penser aux problèmes du quotidien. Le sport aide alors les jeunes à déstresser en période d’examen, avant un entretien d’embauche ou autre situation pouvant provoquer un certain stress.



4. Faire de nouvelles rencontres

Les salles de sport sont des lieux propices aux rencontres pour les jeunes qui s'y rendent, elles favorisent leur sociabilisation. En effet ces endroits sont principalement fréquentés par des personnes de la même génération ayant de 20 à 28 ans, ce qui facilite la prise de contact. De ce fait, aller à la salle de sport n'est plus seulement un besoin de se défouler mais également une envie de retrouver les autres adhérents avec qui des liens se sont tissés.



En résumé, les bienfaits du sport en salle ne se limitent pas à une transformation physique mais peuvent réellement aider les jeunes à mûrir et avancer plus sereinement dans leur vie.