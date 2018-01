PhilFrance, une opportunité pour des étudiants philippins

En effet, 2017 marque le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et les Philippines. Pour célébrer cette étape, l'ambassade de France et ses partenaires institutionnels lancent "PhilFrance: Feel French! (Sentez-vous Français)". C'est un programme d'activités d'une année qui offre aux étudiants philippins l'opportunité de "ressentir la France" dans tous ses aspects dans le contexte du partenariat solide partagé par les deux nations. Cela vise notamment à illustrer la coopération politique, économique, et culturelle à travers cinq thèmes clés: arts et culture, art de vivre, jeunesse et savoir, high tech et entreprenariat et partage des valeurs.



Depuis 2016, l'ambassade de France a indiqué que 35 chercheurs philippins poursuivent ou ont récemment terminé leurs études supérieures en langue et littérature française, affaires politiques publiques et gouvernance, ingénierie, mathématiques, biologie, chimie, sciences environnementale et écologiques. Selon les estimations actuelles, le nombre d'étudiants philippins qui résident actuellement en France dépasse les 250.